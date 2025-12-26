14.3 C
Ritorno a casa per giovane etiope grazie alla sanità italiana

Un giovane di origine etiope, arrivato in Italia con l’intento di inviare soldi alla propria famiglia in Etiopia, si trovava in una situazione di estrema fragilità a causa di una malattia infettiva. Viveva in una condizione precaria, senza una sistemazione adeguata e senza accesso all’assistenza sanitaria.

Il giovane è stato ricoverato nella UOC Malattie infettive per circa due mesi, durante i quali è stato preso in carico e avviato al percorso terapeutico più idoneo, accompagnandolo verso la piena ripresa delle condizioni di salute.

La collaborazione tra l’ASL di Frosinone e il Centro Rapporti Internazionali dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, unita al supporto del Consolato e degli assistenti sociali della Azienda Sanitaria, ha reso possibile il rientro del giovane in Etiopia, dove ha potuto riunirsi con la famiglia e proseguire le cure.

I soggetti istituzionali coinvolti hanno reso possibile il rientro del giovane in Etiopia, permettendogli di riabbracciare la famiglia e proseguire le cure. Questo risultato è il frutto dell’impegno della sanità pubblica e delle istituzioni nel prendersi cura delle persone più vulnerabili.

