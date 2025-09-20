30.6 C
Roma
sabato – 20 Settembre 2025
Musica

Ritorni e novità musicali in Italia: Tiziano e Renato in arrivo

Da StraNotizie
Ritorni e novità musicali in Italia: Tiziano e Renato in arrivo

Tra le principali notizie musicali di questa settimana, spiccano alcuni grandi nomi del panorama italiano. Tiziano Ferro ha annunciato il suo ritorno negli stadi, con Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale. Anche Renato Zero riprenderà i concerti nei palazzetti, partendo da gennaio del prossimo anno.

Numerosi sono i progetti freschi e interessanti. Ernia ha rilasciato il suo nuovo album intitolato “Per soldi e per amore”, a tre anni di distanza dal precedente lavoro “Io non ho paura”. Inoltre, Giorgia ha presentato il suo nuovo singolo “Golpe”, disponibile per l’ascolto su Radio Italia solomusicaitaliana.

Un altro debuto importante riguarda Tananai, che ha pubblicato il suo primo libro, intitolato “Occhi rossi”.

Infine, si segnala che la nuova puntata di Radio Italia Music Week andrà in onda sabato alle 18.00 su Radio Italia TV, disponibile sui canali 70 e 570 del digitale terrestre, 725 di Sky e 35 di TivùSat. Dallo stesso orario, è anche accessibile su radioitalia.it. Domenica, sempre alle 18.00, il programma tornerà in tv in una versione ridotta.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Protesta a San Basilio: Stop ai Black Point sulla Nomentana
Articolo successivo
Italia lancia esercito di hacker per la cybersicurezza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.