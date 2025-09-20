Ritorni e novità musicali in Italia: Tiziano e Renato in arrivo

Tra le principali notizie musicali di questa settimana, spiccano alcuni grandi nomi del panorama italiano. Tiziano Ferro ha annunciato il suo ritorno negli stadi, con Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale. Anche Renato Zero riprenderà i concerti nei palazzetti, partendo da gennaio del prossimo anno.

Numerosi sono i progetti freschi e interessanti. Ernia ha rilasciato il suo nuovo album intitolato “Per soldi e per amore”, a tre anni di distanza dal precedente lavoro “Io non ho paura”. Inoltre, Giorgia ha presentato il suo nuovo singolo “Golpe”, disponibile per l’ascolto su Radio Italia solomusicaitaliana.

Un altro debuto importante riguarda Tananai, che ha pubblicato il suo primo libro, intitolato “Occhi rossi”.

Infine, si segnala che la nuova puntata di Radio Italia Music Week andrà in onda sabato alle 18.00 su Radio Italia TV, disponibile sui canali 70 e 570 del digitale terrestre, 725 di Sky e 35 di TivùSat. Dallo stesso orario, è anche accessibile su radioitalia.it. Domenica, sempre alle 18.00, il programma tornerà in tv in una versione ridotta.