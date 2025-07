Ritorna Temptation Island: nuovi amori e vecchi tormentoni

L’attesa per la nuova edizione di “Temptation Island” su Canale 5 è palpabile, con il divertimento assicurato sulle splendide coste calabresi. Il programma, che inizierà giovedì 3 luglio, cambia location, trasferendosi dal consueto scenario sardo al Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Sette coppie vivranno separate in villaggi distinti, pronte a mettere alla prova i loro sentimenti tra tentatori e tentatrici. Tra i partecipanti figurano nomi noti come Sonia M. e Alessio, Sonia B. e Simone, Valentina e Antonio, Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, e Denise e Marco. Secondo alcune indiscrezioni, una delle coppie potrebbe vivere un momento unico, addirittura con la possibilità di un bebè in arrivo.

Già si fa riferimento a leggende del programma, con l’intento di ripetere i successi di icone come Aurora Betti e il celebre “Io t’ho cresciuto”, oppure Oronzo Carinola con il suo indimenticabile tormentone “la malattia delle donne”. I fan non vedono l’ora di scoprire chi si unirà a questo pantheon di celebrità del gossip, mentre il reality promette intrighi e colpi di scena che accompagneranno l’estate.