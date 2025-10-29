Ritorna il game show italiano Ok, il prezzo è giusto

L’attesa aumenta per il ritorno di un game show che ha fatto la storia della televisione italiana. Questo programma, nato negli Stati Uniti, ha visto la sua prima messa in onda nel 1956 ed è rimasto un pilastro della CBS.

Il meccanismo del gioco è semplice: i concorrenti devono indovinare il prezzo di vari prodotti e servizi, senza superare il valore reale. Chi si avvicina di più al prezzo corretto vince e avanza alla fase successiva. Questo format, noto in Italia come “Ok, il prezzo è giusto”, ha debuttato nel 1983 su Italia 1, condotto da Gigi Sabani e Maria Giovanna Elmi, riscuotendo subito un grande successo.

Nel corso del tempo, lo show è passato a Canale 5 e poi a Rete 4, trasformandosi in un appuntamento fisso con 21 stagioni e oltre 3400 puntate fino al 2001. Tra i conduttori più iconici c’è stata Iva Zanicchi, che ha guidato il programma per 14 anni e ha contribuito a renderlo un cult della televisione italiana grazie alla sua personalità e al suo carisma.

La Zanicchi, insieme alla storica voce fuori campo Raffaella Bragazzi, ha mantenuto il format originale, rendendo il programma facilmente riconoscibile.

Ora, “Ok, il prezzo è giusto” tornerà sugli schermi italiani dopo più di venti anni, con una probabile messa in onda il 9 gennaio su Rai1 in prima serata. La trasmissione porterà con sé novità in regia, scenografia e conduzione, pur mantenendo il format tradizionale. La Rai non ha ancora confermato chi sarà il conduttore, ma si vocifera che Flavio Insinna potrebbe essere l’erede della Zanicchi.