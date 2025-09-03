Ritorna il Certosa Festival a Calci, eventi imperdibili

25.6 C
Torna il Certosa Festival, arrivato alla sua venticinquesima edizione, dopo la pausa estiva. Questa manifestazione si è affermata nel panorama culturale locale, attirando spettatori non solo da Calci, ma anche da tutta la provincia di Pisa e oltre. La ripartenza è stata entusiasta, con i primi due eventi andati sold out, evidenziando il forte legame del pubblico con il festival.

Il 2 settembre si è esibito il Class Quartet, presentando “Da Napoli a New York”, un mix di canzoni classiche napoletane e standard americani, reinterpretati in chiave swing, blues e jazz. Questo viaggio musicale ha ricevuto un caloroso riscontro da parte del pubblico. Il 3 settembre è stata la volta del concerto “Heartsongs – Vivi il prezioso giorno finché non se ne va”, con protagonisti Pietro Frassi, Silvia Benesperi, Michele Lombardi e Stefania Scarinzi, offrendo una proposta musicale più intima e riflessiva.

Accanto alla musica, il festival include momenti di approfondimento culturale con il format “Il territorio si interroga”, a cura di Renzo Zucchini, in programma il 4 e l’11 settembre. Questa iniziativa è volta a esplorare la storia di Calci e il suo contesto culturale.

Il 5 settembre si terrà la presentazione-concerto “Aspettando Turandot”, con un omaggio a Giacomo Puccini, che prevede la partecipazione di Ilaria Casai e Leonardo Filidei, accompagnati al pianoforte.

Il festival continuerà il 10 settembre con i Janelas e il loro spettacolo “Cinemotivi”, per culminare il 13 settembre con “L’uomo che cammina” di Christian Bobin, in una location suggestiva. Tutti gli eventi, a ingresso gratuito, si terranno in Piazza Garibaldi, eccetto l’ultimo. In caso di maltempo, gli spettacoli si svolgeranno nel teatriino di Calci.

