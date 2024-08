Ritorna ad Amici di Maria un volto amato del programma

Domenica 15 settembre tornerà in onda Amici di Maria e ci sono già delle novità sul cast dei professori. Pare infatti che Raimondo Todaro non sarà tra i professori, mentre il resto degli insegnati sembra sia stato confermato. Ritorna invece nella scuola di Maria un volto amato del programma, un ex allievo e poi professionista che di recente ha ballato con Mariah Carey.

Adriano Bettinelli ritorna ad Amici di Maria.

In questi giorni Quotidiano.net e Libero hanno parlato del comeback di Adriano Bettinelli: “Chi non dovrebbe esserci certamente è Raimondo Todaro per la danza, mentre la partecipazione di Anna Pettinelli come docente di canto è ancora in bilico. Chi potrebbe sostituirli? Le voci si rincorrono, per ora due sono i nomi forti degli ultimi giorni: rispettivamente Adriano Bettinelli e Giusy Ferreri. Manca meno di un mese all’inizio di Amici 24, l’attesa sta per finire”. “Le posizioni di Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini sono sicure, mentre i nomi di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro vacillano ancora e, stando ad alcune voci, potrebbero lasciare spazio ad Adriano Bettinelli e a un ritorno di Giusy Ferreri“.

Anche Amedeo Venza ha confermato il possibile ritorno del ballerino: “Ad Amici ritorna Adriano Bettinelli“. Non è chiaro se Bettinelli sarà tra i professionisti o in altre vesti.

Il ballerino lo scorso aprile ha parlato del suo impegno con Mariah Carey: “Solo ora mi rendo conto che è successo davvero. Stasera ho aperto lo show della residenza di Las Vegas di Mariah Carey. È stato tutto così bello, fin dall’inizio, a partire dalle audizioni, fino alla creazione delle coreografie e l’ingresso sul palco. Voglio ringraziare chi ha creduto in me e mi ha dato fiducia per questo grande progetto. Non lo do per scontato e per me è un bellissimo dono. Stare sullo stesso palco di una leggenda come Mariah carey per me significa tantissimo ed è un onore immenso“.