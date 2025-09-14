Ritmi Barocchi a Jesi: Concerti dell’Orchestra Marchigiana

Il Barocco Musicale riprende il suo operato nella sede storica, con un’inaugurazione a Jesi della nuova stagione concertistica dell’Orchestra Barocca delle Marche. Gli eventi musicali si terranno mensilmente, a partire da domenica prossima, presso il salone dei Musicisti dell’hotel Federico II. La manifestazione si concluderà con un brindisi offerto dall’azienda Montecappone.

I concerti, previsti per le domeniche alle 17:30, anticiperanno il servizio di Tè e caffetteria nella Sala Bar dalle 16:30. In apertura, si terrà il gala concerto del Concorso Internazionale di Violino Barocco “Tartini”, con i tre vincitori che si esibiranno insieme all’orchestra diretta da Federico Guglielmo.

Il secondo appuntamento, previsto il 26 ottobre, è intitolato “Pergolesi e gli altri” e si basa su un manoscritto anonimo del ‘600 conservato nel Fondo musicale Planettiano di Jesi. Il curatore Gianni Gualdoni presenta questo concerto come un viaggio nella produzione dei violinisti-compositori marchigiani del ‘700, con un focus su Giambattista Pergolesi e Pasquale Bini.

La stagione si chiuderà il 23 novembre con un appuntamento dedicato a Vivaldi. Sempre sotto la direzione di Federico Guglielmo, si eseguiranno “Le Quattro Stagioni” e arie rare dall’opera “Siroe Re di Persia”, interpretate dal mezzosoprano Ilaria Scarponi. Questo evento è particolarmente interessante, poiché i brani presentati provengono da opere di Vivaldi di cui la musica è andata perduta.

L’ingresso ai concerti è fissato a 10 euro, comprensivo del brindisi finale. La prenotazione è obbligatoria via email a [email protected].