Ritiro Kappabi Potenza Picena

Il ritiro della Kappabi Potenza Picena ha delle conseguenze nel girone B di Serie A2. Il club marchigiano non può essere considerata una società retrocessa, ma l’ultima classificata del girone B del campionato retrocederà automaticamente al campionato di categoria inferiore. Le modalità e il numero delle retrocessioni dirette rimangono invariate, con quattro squadre che retrocederanno direttamente. Tuttavia, la Divisione Calcio a 5 ha disposto la riduzione del numero delle retrocessioni tramite playout, passando da tre a due. Non ci saranno playout nel girone B di Serie A2.