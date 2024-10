Ritiro Imminente: Chi Sostiene De Martino o Amadeus?

Flavio Insinna è tornato in televisione con il nuovo programma “Famiglie d’Italia”, trasmesso su La7. Questa avventura segna un’importante svolta nella sua carriera, poiché rappresenta il suo addio alla Rai dopo una lunga esperienza. Durante un’intervista, Insinna ha condiviso le sue riflessioni e opinioni sui suoi colleghi, in particolare Stefano De Martino, suo successore ad “Affari Tuoi”, e Amadeus.

Insinna ha espresso affetto per De Martino, dichiarando di rivedere in lui l’entusiasmo che aveva quando conduceva “Affari Tuoi”, un programma che ha segnato profondamente la sua vita. Ha sottolineato che, guardando De Martino, prova una forma di tenerezza, come se fosse un figlio. Rispetto ad Amadeus, ha mostrato grande stima, definendolo un “fuoriclasse”; ha difeso il suo operato, invitando a non affrettarsi nel giudicare le sue performance.

Il programma “Famiglie d’Italia”, che debutterà il 7 ottobre, è l’adattamento del famoso format “Family Feud”. Insinna ha accolto con sorpresa la proposta di La7, descrivendola come una sfida emozionante, poiché per la prima volta lascia un network che ha rappresentato gran parte della sua carriera. L’obiettivo del programma è di intrattenere il pubblico, creando un’atmosfera di divertimento in studio.

Riguardo al suo addio alla Rai, Insinna ha parlato con gratitudine, riconoscendo i legami affettivi e professionali lasciati dietro di sé, ma ha affermato di voler guardare avanti e che potrebbe rifiutare altre offerte. A 59 anni, sente di avere la libertà di scegliere i propri impegni. Ha anche accennato alla possibilità di ritirarsi dal mondo della televisione se “Famiglie d’Italia” non dovesse riscuotere successo, rivelando una certa stanchezza verso le sfide professionali.

Insinna ha descritto le diverse fasi della vita, ribadendo come l’insegnamento e l’affermazione siano seguiti da un ritorno e infine da un “ultimo inchino”. Nonostante le incertezze, ha confermato che non teme gli ascolti, preferendo concentrarsi sul massimo impegno nel suo lavoro. Con il nuovo programma, si trova a un bivio cruciale della sua carriera, un’opportunità per esplorare un contesto diverso e riflettere sulla sua eredità nel panorama televisivo italiano.