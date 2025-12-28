6.3 C
Da stranotizie
Ritiro farmaco Palmeux in Italia

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto un maxi ritiro del medicinale PALMEUX AIC 049737, un antipsicotico iniettabile a lunga durata d’azione, il cui principio attivo è il paliperidone palmitato. Il provvedimento è stato disposto a scopo cautelativo, a seguito della comunicazione pervenuta dalla ditta relativa ad importanti deviazioni alle norme GMP emerse a seguito di ispezione da parte di FDA USA presso il sito di produzione in Grecia del medicinale Palmeux.

Il medicinale PALMEUX è utilizzato per il trattamento di mantenimento della schizofrenia negli adulti stabilizzati con paliperidone o risperidone orale, aiutando a prevenire ricadute e gestire sintomi psicotici. Le norme GMP (Good Manufacturing Practices) sono un insieme di linee guida obbligatorie che assicurano la qualità, la sicurezza e l’efficacia di prodotti regolamentati come farmaci.

I lotti interessati dal presente richiamo sono stati riportati e comprendono diverse confezioni di Palmeux con diverse dosaggi e scadenze. La ditta Advanz Pharma Italia S.r.l. ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro e il NAS di Milano è stato invitato a verificare. I lotti interessati sono quelli di Palmeux 50 mg, 75 mg, 100 mg e 150 mg con scadenze variabili.

