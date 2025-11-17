Ritiro emendamento su scioperi, tensione tra Fdi e sindacati

Matteo Gelmetti, senatore di Fratelli d’Italia, ha annunciato il ritiro di un emendamento alla manovra economica che prevedeva nuove regole per gli scioperi, in particolare l’obbligo di comunicare l’adesione all’astensione dal lavoro almeno sette giorni prima. Questa proposta aveva sollevato forti critiche da parte dei sindacati.

Gelmetti ha spiegato che la normativa attuale sugli scioperi nel trasporto pubblico presenta delle storture. Ha riconosciuto la complessità del tema e ha ritenuto opportuno rinunciare all’emendamento, promettendo di presentare in futuro un disegno di legge più elaborato per affrontare la questione con un confronto adeguato.

Il senatore ha anche evidenziato un problema attuale: l’annuncio di uno sciopero, anche da parte di sindacati minori, provoca la riduzione del servizio di trasporto del 50%, indipendentemente dal reale livello di adesione. Questo porta a situazioni in cui pochi partecipanti a uno sciopero possono causare disagi significativi agli utenti, penalizzando gli italiani e non le aziende, dato che il trasporto pubblico è finanziato dallo Stato.

Gelmetti ha concluso sottolineando la necessità di un meccanismo che garantisca un equilibrio tra la riduzione dei servizi e la reale adesione agli scioperi, rispettando il diritto dei lavoratori di esprimere le proprie opinioni.