Ritiro dopo la contesa con Helena

Durante la diretta del Grande Fratello di mercoledì 8 gennaio, non si è verificata l’eliminazione di Helena Prestes, nonostante la lite con Jessica Morlacchi. La produzione ha deciso di mandare al televoto Helena, Jessica e Ilaria Galassi. Dopo il televoto, Jessica ha deciso di abbandonare il gioco, mentre Lorenzo Spolverato ha minacciato di lasciare la casa se Helena Prestes non fosse stata eliminata. In una precedente dichiarazione, Spolverato aveva affermato che avrebbe lasciato il reality e tornato alla sua vita se il provvedimento disciplinare nei confronti di Helena non fosse stato adottato. Quando questo non si è concretizzato, Jessica ha scelto di uscire. Lorenzo ha mostrato una certa ambivalenza: ha affermato di comprendere la decisione di Jessica ma ha anche voluto rimanere nel gioco per vedere l’esito del televoto. Durante la trasmissione, Spolverato ha avuto un duro confronto con Helena, accusandola di comportamenti egocentrici e affermando: “Quando capirai delle cose sarà troppo tardi”. Ha anche ribadito che intende andare via nella settimana successiva.

Oltre a Helena e Ilaria, sono in nomination anche Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi. Tra questi, uno dovrà lasciare la casa nella puntata di lunedì 13 gennaio 2025. Lorenzo ha anche dichiarato che se Shaila Gatta dovesse essere eliminata, lui stesso abbandonerebbe il gioco. Questa affermazione suggerisce una crescente tensione tra i concorrenti e il possibile ritiro di Lorenzo, che potrebbe cambiare le dinamiche all’interno della casa. La situazione rimane tesa, e i telespettatori attendono con ansia il prossimo appuntamento per scoprire se Lorenzo manterrà la sua promessa di lasciare il reality in caso di eliminazione di Shaila. L’interesse del pubblico è palpabile, e molti si chiedono come evolveranno le relazioni e le strategia all’interno della casa più spiata d’Italia.