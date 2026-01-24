Ritiro di Osaka agli Australian Open

13.7 C
L’Australian Open femminile perde una delle sue protagoniste. Naomi Osaka si è ritirata dal match di singolare del terzo turno a causa di un infortunio all’addome sinistro. Maddison Inglis accede così al quarto turno, dove affronterà la vincente tra la numero 2 del mondo Iga Świątek e Anna Kalinskaya.

Naomi Osaka ha commentato il suo ritiro sui social, spiegando di aver dovuto prendere la difficile decisione di ritirarsi per occuparsi di un problema al quale il suo corpo ha bisogno di attenzione dopo l’ultimo match. Era entusiasta di continuare e questo percorso significava tantissimo per lei, quindi dovermi fermare qui le spezza il cuore. Tuttavia, non può rischiare di provocare ulteriori danni, così da poter tornare presto in campo.

Il torneo proseguirà con le partite trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre che su Discovery+ e HBO Max. Il main draw è iniziato con i primi match del tabellone principale e proseguirà fino alla finale. possibile seguire tutti i campi con la piattaforma in live streaming digitale e gustarsi il primo Slam stagionale anche su DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels.

Il montepremi complessivo del torneo è stabilito in 111,5 milioni di dollari australiani, con un incremento del 16% rispetto al 2025. Il calendario del torneo prevede partite ogni giorno, con la finale femminile e maschile che si svolgeranno rispettivamente il 31 gennaio e il 1 febbraio.

Sarà possibile seguire gli Australian Open 2026 su Eurosport.it, con dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti e gallerie fotografiche. Inoltre, sui social di Eurosport, sarà possibile rivivere i momenti più belli del torneo e scoprire i “dietro le quinte” più simpatici. Il format italiano “Schiaffo al Volo” condotto da Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno sarà disponibile ogni giorno, al termine della sessione serale di Melbourne, con ospitate di Roberta Vinci e un inviato italiano a Melbourne.

