Ritiro di Marco Bellavia dal GF Vip: “Non una scelta del concorrente”

In questi giorni Marco Bellavia ha più volte dichiarato di non stare bene, ma gli altri gieffini invece di aiutarlo l’hanno discriminato e deriso. Oggi il Grande Fratello ha annunciato il ritiro del concorrente. Sembra infatti che la situazione fosse peggiorata. Stando ai racconti di Charlie Gnocchi e Wilma Goich, stamani Marco avrebbe avuto un brutto crollo: “Non stava bene stamattina. L’abbiamo trovato in salone per terra steso e poi parlava con il muro, ha bisogno di essere aiutato“.

Il ritiro di Marco Bellavia, le parole di Davide Maggio: “Non sarebbe stata una scelta del concorrente”.

Poco fa Davide Maggio ha rivelato che il ritiro di Marco Bellavia non sarebbe stata una sua scelta. Il concorrente infatti è rimasto più di un’ora dentro al confessionale, dove probabilmente avrà parlato con gli autori e lo psicologo. Forse la produzione ha consigliato al gieffino di uscire, perché avere le telecamere addosso 24 ore su 24 non era il massimo nella sua situazione.

“Mi risulta che il ritiro di Bellavia al Grande Fratello Vip non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del concorrente Detto questo, prenderei anche dei provvedimenti seri nei confronti di quegli squallidi coinquilini che, in nome di questa fottuta ricerca della clip. – ha concluso il noto blogger – Nella casa di Cinecittà hanno preferito scagliarsi contro questo poveretto anziché comprendere e aiutare. Vergognatevi”.

In ogni caso sono d’accordo con Davide, spero vengano presi provvedimenti contro chi ha offeso e deriso Bellavia. In particolar modo Gegia che gli ha dato del pazzo e malato e di Ginevra che ieri notte ha vomitato una frase davvero schifosa: “Ma allora merita di essere bullizzato”. Sarebbe giusto vederle entrambe in nomination senza passare dalle votazioni.