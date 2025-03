Ritiro delle banconote da 50 euro in Spagna: motivi e consigli utili

La Banca di Spagna ha annunciato il ritiro delle banconote da 50 euro in cattivo stato, con inizio previsto per aprile 2025. Questa decisione è motivata dal fatto che le banconote deteriorate possono esse rifiutate dai dispositivi di pagamento e potrebbero essere scambiate per banconote false. Tra i difetti più comuni ci sono strappi, macchie di inchiostro e alterazioni del colore.

Per cambiare le banconote danneggiate, i possessori devono recarsi presso una filiale della Banca di Spagna o un istituto di credito spagnolo, portando con sé un documento di identificazione. Le banconote possono essere depositate su un conto, purché vengano fornite le coordinate bancarie. Tuttavia, se il deterioramento è causato da un atto doloso, la banca può trattenere il denaro.

Inoltre, la Banca di Spagna fornisce alcune indicazioni per verificare l’autenticità delle banconote: la consistenza al tatto, la goffratura degli elementi, la filigrana visibile in controluce e il numero di serie unico. In caso di presentazione di più di 100 biglietti da cambiare a causa di un dispositivo antifurto, verrà applicata una commissione di 10 centesimi per ogni biglietto.

È importante considerare anche i turisti italiani, circa 5 milioni all’anno, poiché potrebbero trovarsi a pagare con banconote danneggiate in Spagna e ricevere un rifiuto. Pertanto, i viaggiatori sono invitati a prestare attenzione alle condizioni delle banconote che usano per i pagamenti e a considerare l’uso di metodi di pagamento elettronici come alternativa.