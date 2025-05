Ritiro della Granella di Pistacchio per Ocratossina dai Supermercati Penny: Cosa Fare in Caso di Acquisto

Il Ministero della Salute ha ritirato dalla vendita un lotto di granella di pistacchi Amonatura in alcuni supermercati Penny Market, a causa di livelli di ocratossina superiori ai limiti consentiti. L’ocratossina è una micotossina pericolosa, soprattutto per i reni, e può avere effetti dannosi su tutto l’organismo. È importante che chi ha acquistato il prodotto non lo consumi e lo restituisca al punto vendita per un rimborso. Il lotto richiamato, prodotto dalla Ciavolino Daniele e Figli S.r.l. di Roma, è identificato con il numero P25059GP e ha data di scadenza fissata a maggio 2025. Le confezioni interessate pesano 50 grammi e sono state ritirate per possibili contaminazioni sopra il limite di legge.

In genere, l’ocratossina A è presente in alimenti come cereali, frutta secca, vino e caffè. Può inibire la sintesi delle proteine e compromettere il sistema immunitario. Anche se ci sono evidenze della sua cancerogenicità negli animali, mancano studi sufficienti sugli esseri umani per confermare questo rischio. L’Unione Europea ha stabilito regole severe riguardo alla sua presenza negli alimenti per garantire la salute dei consumatori.

In precedenza, un lotto di cacao in polvere è stato ritirato dai supermercati Penny Market per similari motivi legati all’ocratossina, con data di scadenza a marzo 2026. Si raccomanda sempre di controllare le confezioni acquistate e seguire le indicazioni fornite dal Ministero della Salute riguardo ai richiami.

