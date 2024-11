Ritiro del Calendario dell’Avvento di Penny Market: Rischi per la Salute e Motivi del Richiamo

Un avviso ufficiale ha annunciato il ritiro dal mercato di un calendario dell’Avvento con cioccolatini venduto da Penny Market. Questo richiamo interessa tutti i lotti e le scadenze del prodotto, a causa di anomalie sensoriali come odore e sapore alterati. L’azione è in linea con le normative sulla sicurezza alimentare ed è volta a prevenire potenziali rischi o disagi per i consumatori.

Il prodotto interessato è il “Chocola Calendario dell’Avvento” in confezione da 75 grammi, distribuito da Penny Market SRL. Il produttore, Millano Sp. z o.o. S.K.A., ha sede in Polonia e il prodotto è distribuito a livello internazionale. Le alterazioni pianificate nelle caratteristiche organolettiche possono derivare da diverse cause, incluse la conservazione, la lavorazione o il trasporto.

Il richiamo è stato deciso dopo segnalazioni che indicavano odori e sapori insoliti. Anche se tali alterazioni non rappresentano necessariamente un pericolo diretto per la salute, influenzano comunque la qualità secondo gli standard alimentari. Le possibili cause di queste anomalie sensoriali possono includere contaminazioni durante la produzione, utilizzo di materie prime non conformi o scarsa gestione nella fase di stoccaggio e distribuzione.

I clienti che hanno acquistato il “Chocola Calendario dell’Avvento” sono esortati a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita, dove sarà garantito un rimborso totale. Inoltre, l’azienda offre un servizio clienti disponibile tramite il portale ufficiale per ulteriori chiarimenti o segnalazioni.

Ritiri simili si sono verificati in passato, incluso un caso di cacao in polvere ritirato a causa di livelli di ocratossina superiori ai limiti consentiti, segnalato dal Ministero della Salute. L’ocratossina, una micotossina naturale, può essere dannosa per i reni e compromettere il sistema immunitario, per cui l’Unione Europea stabilisce limiti rigorosi a riguardo.

L’incidente recente con il calendario dell’Avvento mette in evidenza l’importanza della vigilanza sulla qualità alimentare e la risposta tempestiva per garantire la sicurezza dei consumatori nella distribuzione di prodotti alimentari.