Ritiro da L’Isola Dei Famosi: Chi È il Concorrente e le Motivazioni Dietro la Scelta

Un concorrente ha abbandonato L’Isola Dei Famosi dopo soli tre giorni dalla sua partenza. Angelo Famao, un cantante neomelodico di 29 anni, ha deciso di ritirarsi dall’esperienza dichiarando di sentirsi “disorientato e confuso”. Il reality show, condotto da Veronica Gentili e con Simona Ventura come opinionista, è iniziato mercoledì 7 maggio 2025, registrando ascolti modesti con 2.039.000 spettatori e uno share del 18.9%. Nonostante l’inizio promettente, Famao ha manifestato sin da subito segnali di disagio.

Dopo attenta riflessione, ha scelto di tornare in Italia. Durante l’ultima giornata in onda, ha spiegato le sue motivazioni: “Mi sono buttato in questa avventura con tanto coraggio, ma le cose non sono andate come speravo. Non riesco a mangiare né a dormire, e ho l’impressione che persino gli animali siano contro di me. Ho cercato di restare fuori dalle dinamiche, ma tutto mi ha travolto”. La sua decisione ha sorpreso molti e le reazioni sui social sono state contrastanti. Alcuni utenti hanno cercato di comprendere la sua scelta, mentre altri lo hanno criticato aspramente, evidenziando che fosse consapevole delle sfide del reality. Frasi come “Se vabbè dove pensava di andare? In un resort a 5 stelle?” e “Non credo mancherà a qualcuno” sono state espresse da utenti sui social, riflettendo un’opinione negativa riguardo al suo ritiro. Famao è ora atteso in Italia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it