Ritiri gastronomici in Italia

Sara Porro e Myriam Sabolla, food writer ed esperte di cibo, organizzano viaggi culinari e ritiri gastronomici ispirati all’arte di Yotam Ottolenghi, chef di origine anglo-israeliana. I loro ritiri sono weekend di cucina partecipata, centrati su verdure, spezie e convivialità, ospitati in luoghi che raccontano territori e produttori. Le due hanno creato un’affiatata community di appassionati e offrono un’esperienza immersiva che unisce gusto e socialità.

I ritiri gastronomici rappresentano una nuova forma di socialità, dove si condividono interessi, valori, esperienze e persino spazi. I partecipanti possono imparare a preparare ricette capaci di fondere sapori mediorientali e mediterranei, tra focus gastronomici, momenti conviviali e culturali. I luoghi dei ritiri variano, come ad esempio il Rifugio Teggiate, vicino a Madesimo, sulle Alpi lombarde, dove si raccolgono erbe selvatiche e si visitano caseifici e vigne locali.

Altre opportunità di ritiri gastronomici si trovano in Italia e all’estero, come Le Vedette in Piemonte, Casa Lawa a Catania e Rêverie in Francia. Questi luoghi offrono esperienze uniche, come la possibilità di imparare il francese con corsi ad hoc, cucinare con chef esperti e scoprire l’arte del marzapane. I partecipanti possono anche unire intenti gastronomici e linguistici, imparando a preparare piatti tradizionali e scoprendo nuove culture.

Thyme, un hotel gastronomico con scuola di cucina, fattoria, giardini, ristorante e pub, offre corsi tematici e masterclass sui cocktail, tour nell’orto di casa e serate con ospiti illustri. I ritiri sono costruiti su misura per offrire un’esperienza unica e rilassante, lontano dallo stress cittadino. In generale, i ritiri gastronomici sono un’opportunità per creare legami umani autentici e duraturi, condividendosi con persone che condividono gli stessi interessi e passioni.