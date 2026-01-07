7.1 C
Roma
mercoledì – 7 Gennaio 2026
Cucina

Ritiri gastronomici in Italia

Da stranotizie
Ritiri gastronomici in Italia

Sara Porro e Myriam Sabolla, food writer ed esperte di cibo, organizzano viaggi culinari e ritiri gastronomici ispirati all’arte di Yotam Ottolenghi, chef di origine anglo-israeliana. I loro ritiri sono weekend di cucina partecipata, centrati su verdure, spezie e convivialità, ospitati in luoghi che raccontano territori e produttori. Le due hanno creato un’affiatata community di appassionati e offrono un’esperienza immersiva che unisce gusto e socialità.

I ritiri gastronomici rappresentano una nuova forma di socialità, dove si condividono interessi, valori, esperienze e persino spazi. I partecipanti possono imparare a preparare ricette capaci di fondere sapori mediorientali e mediterranei, tra focus gastronomici, momenti conviviali e culturali. I luoghi dei ritiri variano, come ad esempio il Rifugio Teggiate, vicino a Madesimo, sulle Alpi lombarde, dove si raccolgono erbe selvatiche e si visitano caseifici e vigne locali.

Altre opportunità di ritiri gastronomici si trovano in Italia e all’estero, come Le Vedette in Piemonte, Casa Lawa a Catania e Rêverie in Francia. Questi luoghi offrono esperienze uniche, come la possibilità di imparare il francese con corsi ad hoc, cucinare con chef esperti e scoprire l’arte del marzapane. I partecipanti possono anche unire intenti gastronomici e linguistici, imparando a preparare piatti tradizionali e scoprendo nuove culture.

Thyme, un hotel gastronomico con scuola di cucina, fattoria, giardini, ristorante e pub, offre corsi tematici e masterclass sui cocktail, tour nell’orto di casa e serate con ospiti illustri. I ritiri sono costruiti su misura per offrire un’esperienza unica e rilassante, lontano dallo stress cittadino. In generale, i ritiri gastronomici sono un’opportunità per creare legami umani autentici e duraturi, condividendosi con persone che condividono gli stessi interessi e passioni.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Soltero, il tormentone estivo
Articolo successivo
Gelo in Europa occidentale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.