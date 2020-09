Il ritiro di Flavia Vento dal Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere perché la showgirl ha deciso di abbandonare il gioco dopo 24 ore dal suo ingresso, ma se pensavate di averle viste tutte vi sbagliavate di grosso. La Vento è sì una recidiva dei ritiri (si è ritirata durante tutti e quattro i reality show che ha fatto), ma diciamo che è in buona compagnia.

E tutti lo hanno fatto da L’Isola dei Famosi.

Nel 2003 Dj Ringo si è ritirato da L’Isola dei Famosi dopo 3 giorni per dei problemi dovuti ad un’operazione alla cistifellea avuta qualche settimana prima. Al suo posto entrò Walter Nudo che vinse su Giada De Blanck (anche se anni dopo Lele Mora confessò di aver comprato dei call center).

Due anni dopo, nel 2005, Ivan Cattaneo resistette in Honduras 48 ore. Abbandonò nel bel mezzo della sua seconda notte durante un temporale tropicale.

Nel 2006 Simona Ventura, stanca dei molteplici ritiri, inserì nel reality la palafitta, una piattaforma in mezzo al mare dove dovevano vivere in solitaria dei vip in qualità di riserve, pronti a sostituire un naufrago in caso di ritiro. Quella palafitta (su cui hanno vissuto fra i tanti Den Harrow e Leone Di Lernia) ha fatto due vittime: il cantante Giuseppe Cionfoli (che si è ritirato dopo 1 notte) e Simona Tagli (rimasta là sopra ben 2 notti).

Da segnalare anche i ritiri di Giuseppe Lago (2008) e Chiara Nasti (2018) allo scadere della prima settimana: il primo lo ha annunciato durante la diretta televisiva, la seconda il giorno prima.

A vincere, ovviamente, è però Catherine Spaak che si è ritirata da L’Isola dei Famosi nel 2015 prima ancora di iniziare la prima puntata.

Le era bastato una giornata in albergo con Diaco per rifare le valigie e prendere il primo aereo per Roma.