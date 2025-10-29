Ritirato emendamento sulle tariffe telefoniche in Italia

È stato ritirato ufficialmente l’emendamento al DDL Concorrenza 2025, presentato da alcuni Senatori, che prevedeva di consentire agli operatori di telefonia di applicare clausole legate all’inflazione sui prezzi delle offerte. Questo emendamento era emerso durante l’esame del Disegno di Legge nella nona Commissione permanente del Senato, nonostante il testo iniziale del Governo non includesse norme sulle telecomunicazioni.

Tra le proposte discusse, l’emendamento 9.0.113 prevedeva che gli operatori potessero indicizzare i contratti all’inflazione, senza dare il diritto di recesso ai clienti. Dopo le polemiche sorte intorno a questa proposta, il Senatore Dario Damiani di Forza Italia ha annunciato il ritiro dell’emendamento, difendendo la necessità di regole chiare per la trasparenza delle tariffe telefoniche. Damiani ha anche invitato a un tavolo di confronto per discutere la regolamentazione del settore.

A seguito di questo annuncio, il Senatore ha ufficialmente ritirato l’emendamento durante la seduta della Commissione. Le associazioni di consumatori, come Codacons e Unione Nazionale Consumatori, hanno espresso soddisfazione per la decisione. Iliad Italia ha accolto positivamente l’invito al dialogo istituzionale, sottolineando l’importanza di soluzioni che garantiscano chiarezza e giustizia nel mercato.

Nel frattempo, il DDL Concorrenza 2025 avanza verso il voto in Senato senza modifiche, poiché il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia sul testo originario. Ciò implica che tutti gli emendamenti, inclusi quelli relativi alla telefonia, saranno esclusi. Se approvato in Senato, il disegno di legge passerà alla Camera, dove potrebbero essere presentate nuove modifiche.