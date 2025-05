Ritirate Celebrità: Chi Sostituirà Antonella e gli Altri?

Antonella Mosetti, Nunzio Stancampiano, Spadino e Camila Giorgi si sono ritirati da L’Isola dei Famosi nelle ultime 48 ore. Camila è già tornata in Argentina, dove ha mostrato un nuovo look, mentre Mosetti, Stancampiano e Spadino sono rimasti nel resort della produzione, trascorrendo momenti di svago.

In attesa del volo per Roma, Antonella Mosetti ha condiviso su Instagram diversi momenti della sua permanenza. Tra le immagini, ne spicca una in cui indossa un costume provocante e un’altra mentre si rilassa su una sdraio al tramonto, con sigaretta in mano. In un’altra storia, inquadra Nunzio e Spadino mentre giocano a pallavolo con altri ragazzi, presumibilmente membri della produzione.

Spadino e Nunzio continuano a godersi i comfort del resort cinque stelle in Honduras, tra mare, sole, balli su TikTok e un buffet all-inclusive. La loro fuga dal reality ha messo in difficoltà la produzione, vista la massiccia ondata di ritiri.

Attualmente, è incerto chi prenderà il posto dei ritirati. Con sei abbandoni, trovare sostituti disposti a volare in Honduras senza preavviso risulta complicato. Si è ipotizzato che potrebbero essere coinvolti i gemelli Salvatori di Pechino Express, il figlio di Nadia Rinaldi, inizialmente escluso ai provini, e Michael Terlizzi, ex concorrente del Grande Fratello.

