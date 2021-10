Negli scorsi anni i gieffini di notte mangiavano di nascosto, stavano in giardino a fumare e chiacchierare, mentre in questa edizione a quanto pare organizzano bizzarri riti esoterici e regalano a Ryan Murphy materiale prezioso per American Horror Story. Ieri sera Miriana Trevisan ha visto il futuro di Sophie e Lulù Selassié. La showgirl ha detto che la Codegoni ha un uomo più grande che è innamorato di lei: “Vedo questo uomo adulto, grande ha dai 45 ai 50 anni, tatuato e muscoloso. Lui è castano scuro un po’ brizzolato, lo conosci già. Avete avuto un rapporto particolare. L’amore in generale c’è questo uomo protettivo, state bene, ma dopo un po’ ti potresti stufare. – riporta Biccy.it – Però vedo Gianmaria nel presente. Il futuro tanto è tutto espresso davanti a noi. Non c’è un vero distacco. Il futuro è presente“.

Un uomo maturo, muscoloso e tatuato che è già nella vita di Sophie? Facile…

Non soltanto le previsioni, Miriana ha visto anche un’entità vicino a Sophie: “Senti, hai avuto un parto gemellare? Ok, comunque hai qualcuno che ti protegge dietro. Non è tanto alto. Pensi sia tuo nonno? Allora è lui. Dice che lui sta bene, è passato tutto. Dov’è lui è bellissimo, va tutto bene, è sereno. Lo vedo adesso, vedo tutto“.

Il futuro di Lulù con uno scozzese.

Mariana ha poi visto un ragazzo che amerà Lulù Selassié: “L’amore per te lo vedo non in Italia, in un’isola, forse in Inghilterra. Lui è alto magro, vi incontrate in un locale. Lo vedo, è scozzese. Vi incontrate in questa parte buia di Londra. Ti assomiglierà tanto. Anni? Lui è giovane, vedo che ha sui 25 anni. Non è a Napoli il tuo uomo. Si tratta di uno scozzese che viaggia molto. Un ragazzo molto bello, ribelle e non convenzionale“.

I rituali di Giucas Casella.

Casella ha trasferito la sua energia a Lulù, Sophie e Gianmaria, che attraverso un suo rito vedranno alcuni dei loro desideri esaudirsi presto: “Certo che vedo il futuro anche io. Infatti non voglio sapere nulla stasera, perché so già cosa accadrà. Sophie nel presente vedo che sta nascendo un amore con Gianmaria. Nascerà qualcosa io lo vedo adesso. Fatti pure fare le carte, ma ora ti mostro una cosa migliore. Adesso ti faccio una cosa speciale. Esprimi un desiderio egoistico, ti infondo l’energia perché si avvererà. Le energie esistono e le abbiamo tutti“.

La Codegoni è rimasta colpita dal rituale: “Oddio ho sentito una vampata di calore fortissima. Assurdo ragazzi, appena ha avvicinato le mani è arrivato un calore molto forte“.

Io vi lascio con le immagini di Miriana che sceglie la nuova suprema…

immenso metateatro di giucas casella che vuole trasferire l’energia a sophie codegoni non si può spiegare a parole tutto ciò immenso #gfvip pic.twitter.com/riTE2b91bi — ً (@TIGERL1L) October 14, 2021

Sembra un film horror ma invece è realtà. Cinema puro.#gfvip pic.twitter.com/cKXF1xLAR7 — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) October 14, 2021

stavo per spegnere la diretta per andare a dormire quando Miriana DAL NULLA ha deciso di fare una seduta spiritica in camera da letto #gfvip pic.twitter.com/4DWmOCE87X — Carmen Rutto 🐒 (@mrcoski) October 14, 2021

Ho capito solo che Miriana “vede” una persona affianco a Sophie che la protegge, è un uomo e sta bene.. annamo bene qua 😂 #GFvip pic.twitter.com/m5TQJLT6iB — Julie☘️ (@Giulia66396977) October 14, 2021