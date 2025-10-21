Ritardi nelle diagnosi Hiv: la situazione a Piacenza

Casa Don Venturini e il Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale di Piacenza collaborano con professionalità complementari da circa trent’anni. Questa sinergia è testimoniata da molteplici storie di pazienti e operatori che hanno vissuto battaglie per la vita e speranze rinnovate.

Recentemente, il direttore del Reparto, Filippo Trapani, ha visitato la Pellegrina, una comunità gestita dalla Fondazione La Ricerca, che accoglie persone con Hiv-Aids. Questa struttura, creata dalla Diocesi di Piacenza Bobbio e dalla Caritas, è emblematica dell’accoglienza e del supporto a chi ha vissuto situazioni di abbandono e solitudine. Durante la visita, Trapani ha notato un forte senso di riconoscenza tra gli ospiti nei confronti del personale, frutto di anni di collaborazione tra le due strutture.

L’incontro ha avuto un impatto emotivo significativo, sottolineando come il benessere attuale dei pazienti ricordi i tempi passati, quando una diagnosi di Hiv era sinonimo di paura. Oggi, grazie a farmaci antivirali efficaci, è possibile vivere senza sviluppare Aids, soprattutto quando l’infezione è diagnosticata precocemente.

Trapani, laureato a Bologna e con esperienza nel trattamento dell’Aids, ha segnalato un aumento delle nuove diagnosi di Hiv nel 2024, con un rischio elevato di scoprire l’infezione in fase avanzata. Ciò evidenzia la necessità di promuovere il test Hiv anche tra le persone considerate a basso rischio.

La presenza di Casa Don Venturini è fondamentale poiché molti pazienti presentano fragilità pre-esistenti. Questa struttura offre non solo assistenza, ma anche un senso di comunità. Inoltre, Trapani ha sottolineato l’importanza della prevenzione, collaborando con gli ospiti per diffondere conoscenze sulle modalità di trasmissione e prevenzione delle infezioni da Hiv.