Ritardi nel Rendiconto: La Minoranza Preoccupa Fonni

In un contesto di crescente attenzione verso la gestione delle risorse pubbliche, recenti sviluppi hanno sollevato preoccupazioni tra i gruppi di opposizione. La situazione attuale potrebbe influenzare significativamente le dinamiche amministrative locali.

Il gruppo consiliare di minoranza “In Alto Fonni” ha dichiarato, tramite un comunicato, la sua apprensione per la mancata approvazione del rendiconto finanziario dell’anno 2024 da parte dell’amministrazione comunale. Questo ritardo, che avrebbe dovuto essere risolto entro il 30 aprile, potrebbe comportare serie conseguenze giuridiche e amministrative, compromettendo la gestione delle risorse pubbliche. I consiglieri di opposizione Raffaele Maloccu, Giambattista Cadau, Rita Tolu e Sandra Manca hanno evidenziato che l’inosservanza di questo obbligo legale non solo è sintomo di una gestione politica superficiale, ma sta anche ostacolando il comune nell’incassare fondi statali e nel rimodulare i finanziamenti non utilizzati. Inoltre, le risorse accantonate, fondamentali per la comunità, non possono essere spese, compromettendo così importanti progetti pubblici. Tale immobilismo remore anche alla trasparenza e all’efficienza della gestione delle finanze comunali. Pertanto, il gruppo “In Alto Fonni” auspica una convocazione urgente del consiglio comunale per chiarire le ragioni di tali ritardi e per facilitare lo sblocco delle risorse necessarie per il futuro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.sardegnalive.net