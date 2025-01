Ritardi nei Pagamenti dell’Assegno Unico 2025: Tempistiche e Novità per le Famiglie con Figli

L’Inps non ha ancora pubblicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico universale per gennaio 2025, destando preoccupazione tra le famiglie con figli a carico. Tuttavia, l’ente ha rassicurato attraverso i propri canali social che gli accrediti non subiranno ritardi e seguiranno le consuete tempistiche. Sul profilo Facebook ufficiale di Inps Famiglia, è stato ribadito che le date del calendario sono indicative e che gli accrediti solitamente avvengono entro la fine del mese.

Il ritardo nella pubblicazione potrebbe essere attribuito a modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio, necessitando di tempi tecnici per il ricalcolo di alcuni importi. Generalmente, chi già riceve l’assegno unico dovrebbe vedere il pagamento di gennaio accreditato tra il 15 e il 17 del mese, mentre i nuovi richiedenti potrebbero ricevere l’importo nell’ultima settimana di gennaio.

Per quanto riguarda le novità del 2025, ci sono importanti cambiamenti. Dal primo gennaio, infatti, i beneficiari già in possesso dell’assegno unico non dovranno rifare la domanda, il che semplifica notevolmente il processo per le famiglie. Inoltre, le somme ricevute non saranno conteggiate nel calcolo dell’Isee, tranne in caso di richiesta per il bonus nido. È fondamentale, però, prestare attenzione alla scadenza del 28 febbraio 2025, entro la quale dovrà essere presentata la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), necessaria per aggiornare l’Isee e determinare l’importo dell’assegno.

Iniziative supplementari come il bonus sociale per le bollette, confermato per il 2025, presentano nuovi requisiti Isee. Le famiglie in difficoltà possono continuare a richiederlo, comunque soggette a una nuova normativa. È anche previsto un Bonus anziani di 850 euro, per il quale le domande potranno essere presentate a partire dal 2 gennaio, dando ulteriore supporto alle fasce più fragili della società.

La comunicazione dell’Inps riguardo le tempistiche e le novità future sarà fondamentale per garantire che le famiglie possano ricevere i fondi necessari senza interruzioni. Attendiamo con interesse ulteriori informazioni ufficiali dall’ente.