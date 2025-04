Ritardi e Inconvenienti sulla Linea

Tragedia a Desio, in Brianza, dove è stato trovato il corpo privo di vita di una donna nei pressi dei binari della stazione. La scoperta, avvenuta nella mattina del 3 aprile, ha rivelato un cadavere decapitato e gravemente danneggiato, probabilmente a causa dell’impatto con uno o più treni. I carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti sul posto. Al momento le indagini, passate alla polizia ferroviaria, indicano come ipotesi più probabile quella del suicidio.

Le operazioni di soccorso e di rilievo hanno comportato l’interruzione della circolazione sulla linea ferroviaria Milano-Como-Chiasso tra Monza e Seregno, causando ritardi e cancellazioni di treni. Trenitalia ha avvisato che i treni potrebbero subire ritardi superiori ai 60 minuti, mentre due Eurocity Milano-Zurigo sono stati cancellati. Trenord ha comunicato il regolare funzionamento dei treni sulla tratta Seregno-Saronno, suggerendo percorsi alternativi per i viaggiatori diretti a Milano.

Il corpo della donna non è ancora stato identificato, rendendo difficili le procedure di riconoscimento a causa delle condizioni in cui è stato trovato. Le indagini continuano per chiarire la dinamica della vicenda e confermare l’ipotesi di suicidio. Nel frattempo, i disagi alla circolazione ferroviaria persistono, complicando ulteriormente la situazione per i pendolari e i viaggiatori nella zona.