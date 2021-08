Rita Rusic ha 60 anni, ma continua a dimostrarne 20 di meno ed è forse per questo che è corteggiatissima anche da ragazzi più giovani. La famosa produttrice non ha mai nascosto di non disdegnare l’attenzione di uomini più piccoli di lei e infatti ha trovato un fidanzato giovane e bello. Ieri l’ex gieffina ha pubblicato uno scatto insieme al compagno ed ha scritto: “Me and you, love“.

Tanti i commenti carini per Rita Rusic, ma in una decina le hanno chiesto se quello nella foto fosse il figlio. L’ex di Cecchi Gori ha risposto ad uno dei suoi follower.

Poco importano le shade, Rita (che pare più giovane di me) si gode le vacanze con quel manzo alla faccia delle frecciatine.

“Si sa che nei momenti drammatici può succedere di tutto. – ha raccontato a Verissimo lo scorso dicembre – Eravamo diventati una famiglia sofferente, lui se ne rendeva conto ma si vede che dall’altra parte c’era qualcosa di più importante. È stato molto triste separarmi, ma l’ho fatto anche per un forte senso di responsabilità per i figli. Loro hanno sofferto la mancanza d’amore da parte di un padre che, forse, non era in grado di dargliene.

Non ci parliamo da giugno, da quando l’ho rimproverato per avermi tolto tutto. Lo rispetto come padre dei miei figli, ma non gli perdonerò mai il fatto di aver confuso la sua unica famiglia per dei nemici e anche il fatto di avermi tolto la dignità di produttrice. Ho resistito per anni in una situazione difficile per i figli e anche per il lavoro. Dopo 20 anni, un giorno all’improvviso, mi hanno detto che non potevo più entrare in ufficio e nelle nostre case. Parlano sempre della mia separazione milionaria, ma la verità è che ho fatto un divorzio a ‘zero euro’, nonostante fossimo una delle famiglie più agiate d’Italia”.