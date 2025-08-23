Rita Pavone: Un’icona della musica italiana da Torino

Rita Pavone compie oggi ottant’anni. Questa artista torinese, conosciuta come la “Zanzara di Torino”, è una delle voci più amate della musica italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti nel mondo e successi in sette lingue diverse.

Nata a Borgo San Paolo, un quartiere popolare di Torino, ha avuto un’infanzia modesta. Il padre Giovanni lavorava alla Fiat e la madre Maria era casalinga; entrambi hanno creduto nel suo talento fin dall’inizio. Dopo la quinta elementare, iniziò a lavorare in una camiceria per contribuire al bilancio familiare, ma la sua passione per la musica rimase sempre viva.

Il successo di Rita è esploso negli anni ’60, dopo un lungo percorso nei locali torinesi. Brani come “La partita di pallone”, “Sul cucuzzolo” e “Viva la pappa col pomodoro” l’hanno consolidata come una delle protagoniste della scena musicale italiana, in parte grazie al suo ruolo in “Gian Burrasca”, diretto da Lina Wertmüller. La sua carriera ha poi raggiunto un respiro internazionale, facendola diventare un’icona senza tempo.

Oltre al suo talento musicale, la vita di Rita è segnata da coraggiose scelte personali. Ha fronteggiato il body shaming nella gioventù e, nel 1968, ha sposato Teddy Reno, nonostante le critiche e l’opposizione della sua famiglia. Questa unione, che dura da oltre cinquanta anni, è testimone della sua determinazione.

Oggi, Rita Pavone guarda al futuro con entusiasmo e afferma di sentirsi giovane. Continua a promettere che continuerà a cantare per il suo pubblico, ricevendo auguri e messaggi di affetto da ogni parte d’Italia e non solo.