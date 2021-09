L’anno scorso durante una delle ultime puntate di All Together Now Rita Pavone consigliò ad una coppia di artisti di proseguire la loro strada da solisti. In quell’occasione Anna Tatangelo dichiarò di non essere d’accordo con la collega, che però rispose piccata: “Ah sì? Dici che non si devono dividere. Però parla la persona sbagliata, perché anche tu prima cantavi in coppia e ora…”

La Tatangelo chiuse il botta e risposta con un atteggiamento quasi stizzito: “Allora, scusami Rita. Adesso ti rispondo bene. Sai che ho massima stima per te. Con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha la sua carriera. Noi abbiamo fatto solo una canzone insieme, ‘Uno Nuovo Bacio’ 20 anni fa. A me sembra che dopo 30 anni di carriera lui sta ancora in giro e io dopo 20 lo stesso. Apro e chiudo parentesi. Ci siamo?!”.

Anna ha asfaltato Rita Pavone in maniera impeccabile. Chapeau.#AllTogetherNow — Basilio Petruzza (@BasilioPetruzza) November 18, 2020

Anna Tatangelo che con classe asfalta Rita Pavone si riconferma sempre la migliore @_AnnaTatangelo_ #AllTogetherNow pic.twitter.com/os96XNih5I — Ludovica Cuomo (@Ludovic94411936) November 18, 2020

Anna asfalta Rita con poche parole, grande😂 che poi ha ragione con Gigi mica ha fatto dischi interi, hanno sempre avuto una carriera autonoma! #AllTogetherNow pic.twitter.com/kYL6iXBPed — ©️ℹ️®️🅾️ 💙 (@ZeusMega) November 18, 2020

Rita Pavone e Anna Tatangelo non si sono chiarite.

A distanza di 10 mesi dalla gelida discussione le due artiste non si sono chiarite. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio Rita ha lanciato una shade dicendo che Anna dovrebbe essere più autoironica.

“Se mi sono chiarita con Anna Tatangelo? No, anche perché non c’era nulla da chiarire. Ho fatto una battuta, tutto qui. Anna si è risentita molto e ha voluto puntualizzare le cose. Però voglio dire una cosa. Alle volte credo che ci vorrebbe più autoironia!”

Per fortuna J-Ax, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone sono stati riconfermati come giudici di All Together Now. Prevedo una nuova catfight in arrivo.