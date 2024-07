Rita Pavone polemizza sul Pride: “Ostentazione”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Rita Pavone – arzilla 78enne – ha parlato del compagno Teddy Reno – acciaccato 98enne – e della tradizione, da lei rispettata, di arrivare illibata al matrimonio.

“Sono una boomer e la mia educazione sentimentale era molto diversa. Sono arrivata illibata al matrimonio e so che i miei figli ridono, ma i tempi erano altri. Oggi è diverso e va bene, però nessuno critichi me. Lui ha 98 anni, è un po’ confuso, ma le cose vanno bene. Quando ci siamo incontrati era un uomo con una giovane donna, è vero, ma ci siamo sempre capiti in tutto, solo con gli sguardi. Mi dissero “durerà lo spazio di una canzone”, invece è un melodramma, non finisce mai”.