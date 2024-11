Rita Pavone, le sue dichiarazioni in diretta su Gruber infiammano il web

Ieri pomeriggio, la giornalista e conduttrice Lilli Gruber è stata derubata a Villa Borghese mentre si trovava in allenamento. L’incidente è stato rapidamente riportato dai media, incluso Tgcom 24, e ha attirato l’attenzione sul web. La vicenda ha preso una piega inaspettata quando la cantante Rita Pavone ha commentato la notizia con una battuta velenosa sul social media X (ex Twitter). Invece di esprimere solidarietà, Pavone ha scritto “Il karma”, scatenando un’ondata di critiche da parte degli utenti.

Rita Pavone non è nuova a situazioni controversie; in passato ha fatto notizia per un commento offensivo rivolto a Greta Thunberg, dopo il quale si era scusata. Tuttavia, l’uscita contro Lilli Gruber ha provocato una reazione negativa, con molti utenti che si sono schierati a difesa della giornalista. “Perché non si vergogna?”, ha commentato un utente, mentre un altro ha ironizzato sulla qualità del cibo che avrebbe potuto influenzare la Pavone. Ci sono stati anche dubbi sull’autenticità del commento, con alcuni che si sono chiesti se il profilo fosse stato hackerato.

Lilli Gruber ha spiegato l’accaduto nella trasmissione “Otto e Mezzo”, dove ha raccontato di essersi accorta di aver perso il borsello dopo averlo appoggiato per fare degli esercizi. Dopo aver contattato le autorità, ha descritto come sia avvenuto il furto. La notizia ha rapidamente guadagnato visibilità online, ma il commento di Rita Pavone ha fatto infrangere il clima di solidarietà, innescando critiche e indignazione tra i follower.

La situazione rappresenta un esempio di come incidenti privati possano diventare terreno di scontro pubblico e di come l’uso dei social media possa amplificare le reazioni. Nonostante le polemiche, resta da vedere se Lilli Gruber prenderà in modo umoristico la situazione o se reagirà in altro modo alla brutale osservazione della Pavone.