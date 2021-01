Lo show di Capodanno di Amadeus è stato un vero successo, su Rai Uno a vedere L’Anno Che Verrà c’erano ben 8.152.000 spettatori pari al 33.9% di share. Durante il programma si è esibita anche Rita Pavone, che però ha avuto un inconveniente. L’artista ha iniziato a cantare, ma da casa non sentivamo nulla, nemmeno due cambi di microfoni sono serviti. Il conduttore è intervenuto, ha interrotto la performance ed ha dato un quarto microfono alla sua ospite. Qualche telespettatore ha pensato che la regia avesse staccato per errore l’audio alla cantante, ma la realtà è ben diversa.

Su Twitter Rita Pavone ha spiegato cosa è successo: “Troppo, troppo divertente. Tremicrofonitre! E io che passavo da uno all’altro senza risultato. Dopo 4 ore, le batterie se le erano fumate tutte. Ma anche la dimostrazione che noi si cantava dal vivo.Felice anno nuovo! […] In realtà erano le batterie esaurite. Ma mi sono fatta un sacco di risate“.

