Rita Pavone e Valerio Scanu, prime scaramucce in diretta: “Compostino, lo voglio spettinare”

Valerio Scanu e Rita Pavone sono al centro dell’attenzione nella terza edizione di Ora O Mai Più. La loro collaborazione è stata accolta con una certa dose di scetticismo, soprattutto da parte di Scanu, che ha mostrato preoccupazione per il brano “Datemi Un Martello” che Pavone ha scelto per lui. Marco Liorni ha sottolineato la curiosità attorno a questa coppia, insinuando che la reazione di Scanu non fosse del tutto positiva.

Scanu ha dichiarato di non sentirsi a proprio agio con il brano, esprimendo il suo disappunto: “Datemi Un Martello? Mi riservo. […] Non è un brano che rientra nelle mie corde”. Sottolinea l’importanza del divertimento durante le esibizioni, ma sembra comunque restio a cimentarsi con questo pezzo specifico, indicando che non si sente pronto ad affrontarlo. In studio, la sua reazione è stata di sorpresa: non immaginava di dover cantare quel brano e ha rivelato che sarebbe stato più a suo agio con un altro tipo di musica. Nonostante ciò, ha precisato che, pur non ritenendo il brano adatto a lui, ha comunque tentato di eseguirlo.

Il risultato finale, tuttavia, non è stato positivo; Scanu ha occupato l’ultima posizione in classifica. Pavone ha espresso il desiderio di “spettinare” Scanu, cercando di spronarlo a dare di più in questo contesto. Gli autori dell’emittente Rai sembrano avere un talento specifico nel creare dinamiche interessanti tra i partecipanti, come dimostrano le precedenti coppie di cui si è parlato.

Inoltre, le reazioni del pubblico sui social media riflettono un certo divertimento e scetticismo riguardo all’abbinamento tra Scanu e Pavone. Molti utenti commentano che la coppia sembra destinata a scontrarsi e che questa collaborazione potrebbe rivelarsi problematica. Alcuni sostengono che Scanu sarebbe stato più adatto a lavorare con altri artisti, suggerendo che ci sia un intento di sabotaggio nell’accoppiamento attuale. In generale, la tensione e le dinamiche tra i due artisti stanno alimentando il dibattito attorno alla trasmissione.