Rita Pavone ieri sera è stata fra gli ospiti della serata di Capodanno organizzata da Rai Uno, L’Anno Che Verrà, condotta da Amadeus.

Fra incidenti tecnici (durante l’esibizione ha cambiato tre microfoni, tutti spenti) e auguri di rito, la cantante è stata commentatissima su Twitter dove qualcuno, ironicamente, le ha pure dato della sosia di Miley Cyrus (in maniera poco carina, ma sono dettagli), scrivendo: “Rita Pavone è Miley Cyrus da vecchia”.

Il commento è stato notato dalla stessa Pavone che in maniera perfida (ma adorabilmente pungente, concedeteglielo) ha replicato: “Se ci arriva“. Risposta che non è piaciuta ad una fan della Cyrus che le ha scritto che è stato un commento del bip. A sua volta la Pavone ha scritto: “Alle battute del c…o risposte ad hoc. Rileggete quello che scrivete prima di pubblicarlo. L’educazione deve venire da ambo le parti“.

75 anni (76 quest’anno) e non dimostrarli.

Rita Pavone è Miley Cyrus da vecchia

— if my skin was latex (@bleedying) December 31, 2020