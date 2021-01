Periodaccio per Rita Ora, che sul web in queste settimane è stata pesantemente attaccata per aver violato più volte le restrizioni imposte per contrastare il Covid. Tutto è iniziato lo scorso novembre quando la popstar ha voluto festeggiare il suo 30° compleanno in un ristorante con decine di amici. Come se non bastasse in quell’occasione Rita ha documentato tutto su Instagram, alla faccia di chi rispetta le regole. Il party è stato interrotto dall’arrivo della polizia, che ha trovato 30 persone ai tavoli. Purtroppo adesso il locale rischia di perdere la licenza e secondo i tabloid britannici Rita avrebbe offerto al ristoratore migliaia di sterline per eludere le restrizioni del distanziamento.

La star si è scusata quando la notizia dell’arrivo delle forze dell’ordine ha iniziato a circolare: “Sono molto dispiaciuta di aver infranto le regole. E ho capito di aver messo a rischio delle persone. È stato un errore di giudizio serio e non scusabile. Date le restrizioni mi rendo conto di quanto fossero irresponsabili queste azioni e me ne assumo la piena responsabilità. Mi sento particolarmente imbarazzata nel sapere quanto duramente le persone stanno lavorando per combattere questa terribile malattia e sono pienamente consapevole dei sacrifici che le persone e le imprese fanno per aiutarci a tenerci tutti al sicuro. Anche se questo non risolverà le cose, io voglio scusarmi sinceramente“.

Quella non è stata l’unica cavolata fatta da Rita Ora, che pare abbia anche ospitato a casa sua un gruppo di amici in una proprietà affittata nel Cotswolds. Il The Sun poi ha anche assicurato che l’artista avrebbe violato le norme quando è volata ad un evento in Egitto e non ha rispettato la quarantena al suo ritorno.

Insomma uno scivolone dietro l’altro e i media inglesi li hanno sottolineati tutti, facendo perdere alla Ora centinaia di miglia di follower. La cantante ha subito un calo di quasi 400.000 follower calcolando tutte le piattaforme social. 203.000 seguaci in meno su Instagram, 90.000 su Twitter e una cifra simile su Facebook. Molti fan sono così furiosi che chiedono a gran voce che Rita Ora venga rimossa dal ruolo di giudice di The Masked Singer.

Comunque ogni volta che sento di personaggi che perdono grosse quantità di follower mi tornano alla mente le meravigliose avventure trash della nostra Fuffi Fella…

#RitaOra violated rules for a birthday party despite #covid and all she could say was sorry, yet the restaurant is who ultimately suffers. Employees are already furloughed and now the place might get permanently shut down. All for her party. Smh pathetic pic.twitter.com/O7ElB9kS48 — Joshua (@joshuaTwi_) January 30, 2021

A London restaurant may lose its license after Rita Ora allegedly offered it £5,000 to host her birthday party. The UK is enforcing lockdown fines for gatherings as #COVID19 cases and deaths surge. Police called Ora’s party one of the most “egregious” violations yet. pic.twitter.com/AjXkkzEbWF — AJ+ (@ajplus) January 29, 2021

I don’t understand 🤷‍♀️ how Rita Ora is still a judge 👩‍⚖️ on The Masked singer she should be ashamed of herself for breaking the COVID rules no wonder 💭 she lost a lot of followers on Twitter 😡😡 thank god I don’t follower her she should be axed 🪓 — Barbara White (@Barbara67465564) January 30, 2021

I think Rita Ora constantly apologizing for breaking covid rules is hilairous. Her stupidity is hilairous. Hun, you are not above everyone else. Grow up and stay home like the rest of us — Yaz Chan 🇬🇧🇮🇳 (@fitnesgothqueen) January 29, 2021