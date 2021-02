Nei mesi scorsi Rita Ora ha fatto infuriare gli inglesi per aver infranto più volte le regole anti Covid. La popstar ha organizzato il suo compleanno con 30 invitati in un ristorante ed è stata accusata di non aver fatto la quarantena dopo un viaggio in Egitto. Queste follie le sono costate 400.000 follower persi e la Ora si è scusata con il suo pubblico: “Ammetto tutto, è stato un errore di giudizio. Ho infranto le regole. Sono davvero in imbarazzo per quello che ho fatto“.

Adesso la cantante è chiusa in casa nell’attesa che la polemica che l’ha travolta passi? Assolutamente no, perché oltre al ruolo di giudice nello show The Masked Singer, Rita Ora è stata confermata come giudice di The Voice Australia e pochi giorni fa è volata a Sydney, scatenando la furia di migliaia di follower, che l’hanno nuovamente attaccata: “Ma era necessario fare questo programma dall’altra parte del mondo proprio adesso?”, “Dopo lo schifo che ha fatto ora va in Australia? Vergogna“.

Questa volta però possiamo stare tutti certi che Rita Ora rispetterà le regole anti Covid. Infatti all’arrivo in aeroporto, la star è stata accolta da alcuni agenti armati, che l’hanno scortata fino ad un minibus e le hanno spiegato che dovrà fare una quarantena di 14 giorni prima di poter uscire dalla sua camera d’hotel.

Una fonte ha rivelato al The Sun: “Rita Ora ha viaggiato in prima classe, con tutti i lussi possibili. Purtroppo per lei questa volta non c’era nulla che potesse fare per evitare la quarantena. È molto chiaro quanto seriamente gli australiani stiano prendendo il controllo delle frontiere. Non vogliono correre rischi con chi arriva nel loro paese. Lei è stata trattata come una persona comune, c’erano agenti di frontiera e militari che le hanno spiegato tutto e lei dovrà obbedire“.

Insomma, niente party con gli amici a questo giro.

In the middle of a pandemic? Rita already cautioned by UK police for breaking Covid rules? this is as unfair as it is stupid. — Nicholas Wright (@sola_lingua) February 2, 2021