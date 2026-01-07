Rita Ora annuncia nuovo album

Rita Ora è pronta a tornare sulla scena musicale. Dopo mesi di indiscrezioni, la popstar ha confermato l’arrivo del suo nuovo progetto discografico. L’artista ha dichiarato di essere stata ispirata dalla musica che sta per uscire e vuole scoprire dove la porterà. Il 2026 sembra destinato a essere un buon anno per Rita Ora, che ha già pubblicato un post sui social per confermare il suo ritorno.

La cantante ha iniziato la sua carriera nel 2012 con l’album “Ora”, che ha dato il via a una serie di successi che l’hanno portata a diventare una delle artiste più amate e popolari a livello internazionale. Nel 2018 ha lanciato “Phoenix”, un disco che ha cambiato la sua vita in molti modi e che le ha permesso di continuare a crescere come artista.

Tra le sue canzoni più amate ci sono “Radioactive”, “I Will Never Let You Down”, “Poison”, “Your Song”, “Anywhere” e “Let You Love Me”. Rita Ora ha anche collaborato con altri artisti in brani come “Girls” con Cardi B, Bebe Rexha e Charli XCX, “Carry On” con Kygo, “Ritual” con Tiësto e Jonas Blue, “Black Widow” con Iggy Azalea e “Lonely Together” con Avicii. Al momento non ci sono dettagli sulla data di distribuzione e sulle possibili collaborazioni del nuovo progetto discografico di Rita Ora.