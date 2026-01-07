7.1 C
Roma
mercoledì – 7 Gennaio 2026
Musica

Rita Ora annuncia nuovo album

Da stranotizie
Rita Ora annuncia nuovo album

Rita Ora è pronta a tornare sulla scena musicale. Dopo mesi di indiscrezioni, la popstar ha confermato l’arrivo del suo nuovo progetto discografico. L’artista ha dichiarato di essere stata ispirata dalla musica che sta per uscire e vuole scoprire dove la porterà. Il 2026 sembra destinato a essere un buon anno per Rita Ora, che ha già pubblicato un post sui social per confermare il suo ritorno.

La cantante ha iniziato la sua carriera nel 2012 con l’album “Ora”, che ha dato il via a una serie di successi che l’hanno portata a diventare una delle artiste più amate e popolari a livello internazionale. Nel 2018 ha lanciato “Phoenix”, un disco che ha cambiato la sua vita in molti modi e che le ha permesso di continuare a crescere come artista.

Tra le sue canzoni più amate ci sono “Radioactive”, “I Will Never Let You Down”, “Poison”, “Your Song”, “Anywhere” e “Let You Love Me”. Rita Ora ha anche collaborato con altri artisti in brani come “Girls” con Cardi B, Bebe Rexha e Charli XCX, “Carry On” con Kygo, “Ritual” con Tiësto e Jonas Blue, “Black Widow” con Iggy Azalea e “Lonely Together” con Avicii. Al momento non ci sono dettagli sulla data di distribuzione e sulle possibili collaborazioni del nuovo progetto discografico di Rita Ora.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Tubercolosi negli animali domestici e selvatici in Italia
Articolo successivo
WMF al CES di Las Vegas con startup italiane
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.