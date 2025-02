Rita De Crescenzo: “Sono stata assolta, non ho mai spacciato”

Rita De Crescenzo, ospite a La Zanzara, ha voluto chiarire la sua situazione legale, affermando di non essere una pregiudicata poiché è stata assolta in Cassazione. Ha ammesso di aver consumato sostanze stupefacenti, ma ha negato di aver mai spacciato. Esprimendo frustrazione per il continuo dibattito su questo tema, ha invitato a “girare pagina”. Ha sottolineato che la Cassazione verifica solo la correttezza delle sentenze dei tribunali inferiori e che una conferma dell’assoluzione rende l’imputato definitivamente innocente. Riguardo alla camorra, ha dichiarato di essere dalla parte della legge.

Inoltre, ha chiarito di essere in regola con le tasse, anche se non gestisce direttamente le sue finanze, affermando che è suo cugino a occuparsene. Ha ironizzato sul riciclaggio, non sapendo di cosa si trattasse e parlando invece del riciclo dei materiali. Rita ha voluto sottolineare che tutto ciò che fa è in regola e fatturato.

Ha dichiarato di rappresentare solo se stessa e la sua identità napoletana, affermando che sarebbe disposta a sacrificare parte del suo stipendio per il Napoli. Inoltre, ha parlato della sua attività su TikTok, dicendo di rendere felici molte persone.

In ambito politico, ha espresso apprezzamento per Giuseppe Conte per il reddito di cittadinanza, mentre ha criticato Giorgia Meloni per averlo abolito, rivelando di non aver mai votato in vita sua.