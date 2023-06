Rita De Crescenzo, quando era convinta che la Vallè voleva collaborare con lei

“Maron mij non potete sapere che è successo!“, inizia così uno dei video più divertenti di Rita De Crescenzo che – rivolgendosi ai propri follower – annuncia di aver avuto un primo contatto con la Vallè.

“Volete sapere una cosa bella? Ve la dico. Mi ha contattato la Vallè proprio. Rosario, mio figlio, è stato contattato dalla produzione Vallè. Non so perché, lunedì ci sentiamo e vi faccio sapere. Che complimenti! Va beh ragazzi, grazie! Io sono così: non sono sporca, non sono cattiva, sono buona, troppo buona!”.

Il titolo del video riportato su TikTok recita: “La ValleA ha contattato Rita per collaborare“. Ma come abbiamo avuto modo di constatare poi, quella è stata una mezza verità. La Vallè ha sì contattato Rita De Crescenzo, ma non per collaborare, ma per intimarla di cambiare il nome alla sua nuova linea di creme abbronzanti. La tiktoker, infatti, aveva da poco annunciato l’uscita della linea Vallea (con la “A” finale, come la pronunciava lei!), una linea di creme per il sole “per abbronzare i nostri corpicini“.

Il nome, il font e il disegno (un fiore di girasole) sarebbero stati però troppo simili all’originale e così onde evitare guai in Tribunale con l’accusa di copyright è stata obbligata a cambiare tutto.

Rita De Crescenzo, la telefonata col team della Vallè

“La Vallè mi ha telefonato, ho dovuto cambiare il nome” – ha esordito nel racconto – “L’avvocato della Vallè si è così messo d’accordo con il mio avvocato e ho dovuto cambiare tutto, scusate, ho sbagliato. Avevo pure registrato il marchio, volevano vedermi a Milano, ma per quieto vivere ho rimosso tutto. Ho dovuto cambiare anche il disegno, il girasole, era un marchio registrato. Ora la mia crema abbronzante non si chiama più Vallea, ma Sollè. Comunque alla fine ci siamo chiariti. Io ho già il marchio Svergognata, Schiapparella, Bocchina e Fiocco di Neve. Se qualcuno inventasse il marchio SchiapparellaTaratà anche io mi arrabbierei come si è arrabbiata la Vallè”.