Rita De Crescenzo parla delle elezioni in Campania

Rita De Crescenzo è una figura molto popolare e riconosciuta in Campania, nota per il suo linguaggio diretto e immediato. Non appartiene alla politica tradizionale e non ha mai cercato ruoli o candidature, ma la sua forza deriva dalla sua presenza costante nei quartieri e dal contatto quotidiano con la comunità che la segue e la considera un punto di riferimento.

Recentemente, il suo nome è finito al centro di analisi e polemiche legate al voto regionale, con alcune persone che le attribuiscono un’influenza esagerata e lontana dalla realtà. Tuttavia, Rita De Crescenzo sottolinea di non essere stata candidata e di aver sostenuto solo un amico di lunga data, Pasquale Di Fenza, con la spontaneità che contraddistingue ogni suo gesto.

In un’intervista, Rita De Crescenzo ha spiegato di aver vissuto la situazione con serenità, sottolineando di non aver chiesto voti per sé e di non aver avuto alcun interesse personale. Ha anche affermato di non poter rispondere di interpretazioni o ricostruzioni che non la riguardano e di non aver mai detto “votate me”, poiché non era candidata.

Rita De Crescenzo ha inoltre espresso la sua opinione sulla popolarità e sul voto libero, sostenendo che la gente non vota per simpatia o confusione, ma perché si riconosce in una persona o in un progetto. Ha anche giudicato l’attenzione mediatica attorno a lei come esagerata e ingiusta, sottolineando di non essere una persona politica, ma solo una persona normale che ha sostenuto un amico.

Infine, Rita De Crescenzo ha espresso il suo sostegno a Pasquale Di Fenza, affermando di volergli bene e di essere sempre leale, e ha invitato chi legge le polemiche a guardare alla realtà, sottolineando di non essere stata candidata e di non aver chiesto voti per sé.