Rita De Crescenzo manda un video messaggio ad Affonzo Signorino

Rita De Crescenzo insieme ad altri tiktoker napoletani ha in mente di realizzare un Grande Fratello – Napoli Edition ma – in attesa di veder concretizzato questo progetto – ha deciso di rivolgere un messaggio ad Alfonso Signorini in persona. Anzi, ad Affonzo Signorino.

Lo ha fatto tramite un video su TikTok che potete vedere integralmente qua sotto e – per chi non lo capisse – più in basso c’è pure la versione tradotta.

“Questo video stamattina è per il signor Affonzo Signorino” – ha esordito Rita De Crescenzo su TikTok – “Signor Signorino Affonzo, allora, quest’anno avete fatto la scopa. Bello il Grande Fratello quest’anno, mi è piaciuto perché avete fatto entrare nella Casa la gente comune come noi. Troppo bello. Mi piace! Però le visualizzazioni signor Signorino sono poche, sono più poche. Ma se tu prendessi noi per metterci là dentro, faremmo esplodere la Casa. Hai capito?”.

Rita De Crescenzo: il un video messaggio ad Affonzo Signorino

Con un paio di tiktoker napoletani dentro il drama sarebbe servito, parola di Miss Vallea.

“Ci sarebbe un po’ più di divertimento, più teatrini, più inciuci, più litigate. Botte no, le botte in televisione no, non bisogna essere violenti, io sono per la pace signor Signorino. Lei è sempre in tempo per venir a prendere casa per casa quattro o cinque di noi di TikTok. Mamma mia! La metteremo sottosopra la casa. Sai quante visualizzazioni faremmo! Se adesso hai fatto solo tre milioni, se tu prendi noi farai ottanta milioni! Ok? Aspettiamo un messaggio”.

Con le nuove linee guida del Grande Fratello la possibilità di vedere in quella casa qualche tiktoker napoletano sono pari allo zero. Ma neanche per sbaglio.