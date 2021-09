Dai balletti trash, agli sfondoni sulla geografia e le lingue straniere, in poco tempo Rita De Crescenzo è arrivata a quasi 1 milione di follower sui social. La star di Tik Tok si è anche data “alla musica” pubblicando alcuni singoli, con cui fa serate in tutta la Campania.

La De Crescenzo ieri sera si trovava in centro a Napoli, quando improvvisamente ha avuto un malore e si è accasciata in terra. Sul posto è intervenuto il 118 e la donna è stata portata subito in ospedale.

“Malore per Rita De Crescenzo: la donna, conosciuta sia per i suoi recenti video su Tik Tok sia per il suo passato tra le sbarre si è accasciata quest’oggi davanti la chiesa di via Medina: è stata salvata dal personale del 118 giunto immediatamente sul posto. – si legge su Fan Page – Lo riferiscono fonti sanitarie a Fanpage.it, spiegando che la donna avrebbe avuto anche perso temporaneamente coscienza, prima di essere salvata dal personale medico sanitario accorso sul posto”.

Il malore di Rita De Crescenzo, la ricostruzione di ‘Quotidiano Nazionale’.

Secondo Quotidiano Nazionale potrebbe trattarsi di una crisi epilettica. Sembra anche che Rita abbia avuto altri malori di questo tipo in passato.

“La donna ha iniziato a sentirsi male e a urlare tanto che molti dei presenti hanno avuto paura. Sul posto è intervenuto il 118 per soccorrerla. Ad intervenire la postazione Crispi con la dottoressa Rossella Di Leva, l’infermiere Antonella Vacca e l’autista Vincenzo Micucci. […] L’equipaggio del 118 è riuscita a trasportata all’ospedale del Mare. La polizia e non si esclude la crisi epilettica“.

quando rita de crescenzo rilascerà il suo dawn of pallonetto e lady gaga la implorerà di cantare qualcosa insieme pic.twitter.com/zNeJCLsI4A — tommise II (@pipithauss) September 2, 2021