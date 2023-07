Rita De Crescenzo fugge da casa per un topo: panico durante una diretta

Sembrava una delle sue classiche dirette, ma ad un tratto nella live TikTok di Rita De Crescenzo si sono sentite delle grida di terrore: “Oddio ma cos’è quello?! Madonna cos’è quello in terra? Oh uaaaa, uah, ah, la Madonna, aaaaa, uuuuu , non sto bene chiudete la dirtta, Maronn, Maron, [urla incomprensibili], Maronnn“.

Un’amica della tiktoker si è accorta della presenza di un topo in casa e da quel momento è scoppiato il panico. Qualcuno si è nascosto sotto al tavolo, una ragazza ha portato in salvo il cane, Laura si è messa a ululare e Rita De Crescenzo è fuggita.

Rita De Crescenzo scappa di casa: “C’è un topo grande che si è nascosto”.

La celebre interprete della hit ‘Ma te vulisse fa na gara e ballo‘ (che parteciperà a un GF napoletano) e altre cinque amiche si sono tempestivamente allontanate dall’abitazione conquistata dal roditore e in auto hanno raggiunto un altro appartamento della cantante.

“Ragazze comunque devo dirvi una cosa. Io comunque me ne sto andando alla casa di pallonetto. Purtroppo c’è un topo in casa e nessuno è riuscito a trovarlo. Si è nascosto sotto la cucina e non si trova più. A questo punto secondo me devo chiamare qualcuno che si occupa di disinfestazioni. Io ho troppa paura di stare lì con i topi. Ci vedete? Siamo qui tutte in macchina che ce ne andiamo al Pallonetto. Io sono quasi morta dalla paura. Comunque ho lasciato tutto lì e siamo scappate per andare al Pallonetto. Abbiamo preso solo il cane e ce ne siamo andate. Sto tremando ancora dalla paura, ho chiamato anche mio marito e vedremo chi chiamare. Adesso me ne vado e forse farò una diretta dopo”.

Durante una diretta di ieri sera la De Crescenzo ha parlato con il figlio rassicurandolo sull’arrivo di una ditta di disinfestazione: “Non torno se non levano i topi. Purtroppo non potrai mai acchiapparlo, a meno che non smontate la cucina dal muro. Lui si è nascosto bene. Domani mattina vengono quelli che si occupano dei topi. Ho già chiamato e sistemato tutto. Fino a che non sistemeranno le cose io non tornerò. Ho la fobia e adesso lo sapete. Non potevo rimanere in quella casa con il topo dentro. Sì è nascosto e non si trova, domani capiranno loro come sistemare questa storia. Scusatemi ma davvero mi sono molto spaventata perché poi era bello grande“.

rita laura e company stanno scappando di casa perché è entrato un topo aiut pic.twitter.com/F6nKQudmjm — barbara (@Burbi_) July 29, 2023

