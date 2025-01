Rita De Crescenzo e l’overtourism a Roccaraso: la tik toker napoletana con un passato controverso

Rita De Crescenzo, 45 anni, è un’influencer napoletana noto su TikTok Italia con quasi 2 milioni di follower. La sua popolarità è esplosa nel 2020, trasformando video semplici in tormentoni virali. Recentemente, ha attirato attenzione per aver catalizzato un’affluenza turistica inaspettata a Roccaraso, un piccolo paesino abruzzese. Rita ha pubblicato due singoli, ha creato un proprio brand di abbigliamento e partecipa a eventi privati come ospite.

Nonostante il suo successo, la vita di Rita è segnata da un passato burrascoso. A soli 12 anni rimane incinta di Ciro Contini, un esponente della camorra, e il suo nome emerge in indagini sul clan. Nel 2017, è arrestata per spaccio di droga ma viene assolta. Nel 2022, affronta un nuovo guaio quando il figlio minore scappa da una comunità in cui era stato affidato dai servizi sociali. Nel 2023, vive l’angoscia per la scomparsa della sua migliore amica, una collega tiktoker, che fortunatamente ritorna sana e salva dopo pochi giorni.

La sua recentissima iniziativa è stata un video in cui elogiava le bellezze di Roccaraso, scatenando un’invasione di turisti napoletani e suscitando preoccupazioni da parte del sindaco locale. Nonostante le critiche, Rita afferma: “Non posso essere responsabile del comportamento degli altri” e ha intenzione di continuare a promuovere il paesino abruzzese. La sua affermazione sulla libertà di movimento dei turisti riflette il suo atteggiamento disinvolto nei confronti della situazione.