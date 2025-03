Rita De Crescenzo ci riprova: dopo Roccaraso, la tiktoker sponsor per la manifestazione M5S

Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana nota per aver scatenato un affollamento a Roccaraso, invita i suoi follower a partecipare a una manifestazione a Roma il 5 aprile. Il suo messaggio, “Stop alle armi”, promette una grande partecipazione, con la presenza di sportivi famosi e del sindaco. Nelle sue comunicazioni sui social, però, non fa riferimento diretto al Movimento 5 Stelle, bensì utilizza il logo del ‘Centro provinciale sportivo Libertas’, accompagnandolo con lo slogan “Soldi per lo sport, non per le guerre”.

De Crescenzo invita chi è di Napoli a unirsi alla manifestazione, comunicando che presso la stazione Centrale si stanno organizzando treni e pullman gratuiti per raggiungere Roma. “Non si caccia na lira”, specifica, sottolineando che la partecipazione è completamente gratuita. L’importanza dell’evento è enfatizzata dal suo appello a partecipare tutti insieme, con lei in prima fila con uno striscione. La tiktoker conclude il suo messaggio ribadendo l’appello “Stop alle armi”, richiamando i follower a essere parte attiva di questa manifestazione che si preannuncia significativa.