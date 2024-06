Rita De Crescenzo chiude lo Svergognata Shop: “Non ce la faccio più”

Rita De Crescenzo da un paio di anni oltre a seguire TikTok gestisce un negozio a Napoli, lo Svergognata Shop, in cui vende tutti i gadget col suo nome: cuscini, tazze, magliette, penne, bocchine [chiama così i lucidalabbra, ndr] e chi più ne ha più ne metta. Ma ora ha annunciato che il prossimo mese tirerà giù la saracinesca per sempre. L’era dello Svergognata Shop è finita per sempre. E pensare che proprio lì la scorsa estate ha messo in commercio la Vallea, la sua crema abbronzante, che ha poi dovuto rinominare in seguito ad una diffida da parte dell’azienda che produce la Vallè.

“Chiudo lo Svergognata Shop – ha dichiarato Rita De Crescenzo in una live su TikTok – “Lo chiudo perché non ce la faccio più. Io sono sola e il nostro intento [?] è l’ormeggio, la nautica, i miei figli sono nati con la nautica e mio marito ha i cantieri e le barche. Quindi il magazzino l’ho avuto sei anni e ho fatto quello che dovevo fare, ma non ce la faccio più. Mi voglio rilassare, riposare e godermi i miei nipoti, le mie nuore e tutto. Resterò aperta solo un altro mese, poi lo chiuderò”.

Rita De Crescenzo potrebbe aver preso questa decisione dopo un papabile calo di vendite. Nel dubbio, se uno volesse una statua in cartone di suo marito con il corpo di Ken costa solo 2 euro e 50.

Accattatevill!

