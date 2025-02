Rita De Crescenzo a Processo: La TikToker dell’Invasione di Roccaraso Sotto Accusa per Traffico di Droga

Rita De Crescenzo, la tiktoker coinvolta nell’invasione di Roccaraso, sarà processata per traffico di droga e spaccio semplice dal tribunale di Napoli in un’inchiesta risalente al 2017. De Crescenzo, il cui comportamento sui social media ha attratto centinaia di persone a Roccaraso, è stata già arrestata durante una grande operazione che ha smantellato il clan camorristico Elia. Nonostante affermi di essere stata completamente assolta, alcune accuse a suo carico non sono mai state formalmente ritirate.

La processazione è stata avviata dopo un lungo periodo di indagini da parte della procura, che ha ottenuto il rinvio a processo per la De Crescenzo. Il dibattimento si svolge davanti alla nona sezione del tribunale di Napoli e segue il rito ordinario. Nel febbraio 2017, la retata che ha decapitato il clan Elia ha portato all’arresto di numerosi membri della criminalità organizzata, compresa la tiktoker.

Il clan era noto per il suo dominio nella zona del Borgo Marinari, caratterizzato da violenze ed estorsioni verso aziende locali. Le accuse includevano anche il coinvolgimento di minorenni nel traffico di droga, con un caso particolarmente inquietante che riguardava una bambina di soli otto anni. Nonostante le pesanti accuse, De Crescenzo continua a proclamarsi innocente. La situazione attuale ha portato a un’ulteriore attenzione mediatica, complicando ulteriormente la sua immagine pubblica.