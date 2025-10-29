Rita De Crescenzo a Belve scatena polemiche in Rai

Rita De Crescenzo, la famosa tiktoker napoletana con 2 milioni di follower, è stata ospite a “Belve”, condotto da Francesca Fagnani. Il suo intervento ha suscitato una valanga di critiche, con molti utenti che hanno contestato la scelta di farla partecipare.

Durante l’intervista, De Crescenzo ha raccontato di essere diventata madre a soli 13 anni, avendo avuto un figlio con Ciro Marranzino, arrestato poco dopo il parto. Ha descritto il suo periodo difficile, parlando di uso di psicofarmaci e di una terribile violenza subita: “Tre ragazzi mi hanno violentata alla stazione centrale”, ha dichiarato. Ha sottolineato che, se non avesse smesso di utilizzare droga, sarebbe potuta morire. Riguardo ai processi aperti a suo carico, ha affermato di aver sempre ammesso l’uso di sostanze, ma ha negato di aver mai spacciato.

La Fagnani ha interrogato De Crescenzo sul fatto che senta il bisogno di chiedere scusa a qualcuno, rispondendo: “Ai miei figli. Sto crescendo mentalmente e studio”. Non sono mancati momenti di leggerezza, come il sogno di recitare in un film con Christian De Sica e una gag sulla sua parentela con Massimo Ranieri.

Al termine dell’intervista, i social si sono riempiti di attacchi contro la Fagnani e la Rai, con commenti critici sull’opportunità di avere una tiktoker in trasmissione. Molti hanno espresso il loro disappunto, affermando che la scelta della Rai sia stata inadeguata e che questa intervista rappresenti un abbassamento della qualità della programmazione.