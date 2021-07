Lorella Cuccarini ha sempre detto di essere una grande fan di Raffaella Carrà e l’ha ribadito nella lettera che ha scritto per la sua scomparsa. Eppure in molti hanno rivangato la polemica legata all’esclusione della ballerina dal talent della Carrà ‘Forte Forte Forte‘ e il relativo tweet contro Raffaella. Anche Heather Parisi ha lanciato una frecciatina, che secondo molti era rivolta proprio alla collega de La Notte Vola. In merito a questo polverone oggi è intervenuta anche Rita Dalla Chiesa. La conduttrice ha preso le parti della Cuccarini ed ha attaccato chi in questo momento così delicato ha rivangato un post vecchio di 7 anni.

“Leggo ora del tweet di Lorella Cuccarini. Ma quanto vi siete incattiviti? Quanto malessere avete dentro da sfogare sul mondo intero? A voi non è mai capitato di avere uno “scontro” sul lavoro?Che ne sapete del loro rapporto e di quello che e’ poi successo in questi 7 anni? Posso avere sbagliato anche io. Sicuramente. Ma ho anche sempre chiesto scusa. Succede anche questo, nella vita. Ma voi non avete altro da fare, nella vostra vita, che andare a spulciare vecchi tweet di 7 anni fa (non di ieri sera!) che magari sono stati scritti in un momento difficile? Giuro, non capisco questo accanimento su Lorella, mi lascia francamente perplessa. Gli scontri sul lavoro possono succedere, sarà successo a tutti”.

E Rita Dalla Chiesa non ha tutti i torti. Il tweet (scritto sicuramente in un momento di rabbia) di Lorella lo ricordiamo tutti, la Carrà successivamente si era anche scusata. Sono passati 7 anni ed è comunque morto il mito della Cuccarini.

I tweet di Rita Dalla Chiesa.

Leggo ora del tweet di @LCuccarini . Ma quanto vi siete incattiviti? Quanto malessere avete dentro da sfogare sul mondo intero? A voi non è mai capitato di avere uno “scontro” sul lavoro?Che ne sapete del loro rapporto e di quello che e’ poi successo in questi 7 anni? #Raffaella — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) July 6, 2021

Scusi, ma voi non avete altro da fare, nella vostra vita, che andare a spulciare vecchi tweet di 7 anni fa (non di ieri sera!) che magari sono stati scritti in un momento difficile? Giuro, non capisco questo accanimento su @LCuccarini , mi lascia francamente perplessa. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) July 7, 2021

La lettera di Lorella Cuccarini.